La cérémonie officielle a été présidée par la Ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire, Françoise REMARCK, au nom du Premier Ministre Robert Beugré MAMBE. Elle avait à ses côtés la Vice-Présidente de la Commission de la CEDEAO, Damtien Larbli TCHINTCHIBIDJA, le Commissaire de l’UEMOA, Mamadu Serifo JAQUITE en charge du Département du Développement Humain représentant le Président de la Commission ainsi que la Commissaire de la CEDEAO chargée du Développement Humain et des Affaires Sociales, Fatou SOW/SARR.

Le Représentant Résident de la Commission de l’UEMOA en Côte d’Ivoire Gustave DIASSO a également pris part à la cérémonie.Le thème de cette première édition traduit l’engagement de la région autour du secteur dynamique de la culture porteur d’espoir pour les jeunes. « La culture fait partie des piliers prioritaires du programme de développement du Président Alassane OUATTARA. C’est un grand défenseur de l’intégration sous-régionale et de ses différentes dynamiques comme la culture, raison pour laquelle il n’a pas hésité à donner son aval pour que la Côte d’Ivoire abrite cet évènement important pour le rayonnement de la sous-région », a indiqué la Ministre de la Culture dans son discours de lancement.

Notre responsabilité est de confirmer notre détermination à offrir aux générations futures une Afrique différente, poursuit-elle. « C’est donc une fierté partagée par les populations de recevoir dans quelques mois nos talents des différents pays avec qui nous partageons des valeurs de paix, de cohésion sociale, de tolérance qui concourent à une intégration régionale renforcée sur le plan économique et social ».Tout en remerciant les Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA, elle a tenu à réitérer l’engagement de l’exécutif ivoirien à tout mettre en œuvre pour la réussite de ECOFEST.La Vice-Présidente de la CEDEAO a rappelé l’importance de la culture à travers ses enjeux économiques et politiques. A ce titre, ECOFEST, dira-t-elle « ne devra pas être un évènement culturel, mais un cadre d’échanges et d’incitation artistique et de rayonnement pour nos pays ».

« Nous espérons que des évènements comme ECOFEST contribueront à renforcer auprès des décideurs politiques, des entrepreneurs du secteur privé, de la sociét civile,l’idée que la culture est une composante importante du développement humain, social et économique ».Pour le Commissaire JAQUITE, l’un des moyens les plus efficaces de promotion des expressions de nos cultures réside dans les activités telles que les festivals. C’est pour cette raison que les Commissions de l’UEMOA et de la CEDEAO ont décidé de mutualiser leurs ressources pour donner vie à ECOFEST. A travers ce festival, a-t-il indiqué « les deux institutions régionales souhaiteraient mobiliser les richesses culturelles et artistiques comme fer de lance du dialogue multiforme qui doit renaitre au niveau des différentes couches sociales ».Il a lancé un appel à la mobilisation de tous les acteurs et professionnels de la culture, des dignitaires coutumiers, des chercheurs, des médias pour un franc succès de cette première édition du festival.Le logo et le site internet d’ECOFEST ont été dévoilés au grand public.

A noter que les organisateurs d’ECOFEST ont également animé une conférence de presse qui a permis partager des informations essentielles relatives au festival avec les médias présents.

Source : www.uemoa.int