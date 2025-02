Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la 29 eme édition du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) ouverte le samedi 22 février a Ouagadougou sur le .thème : « Cinémas d’Afrique et identités culturelles ».

D’un montant total de 20 000 000 FCFA ces prix spéciaux seront remis le vendredi 28 février 2025, lors d’une cérémonie présidée par Abdoulaye DIOP, Président de la Commission de l’UEMOA.

Les prix spéciaux UEMOA seront décernés aux meilleures œuvres de l’espace communautaire dans les catégories long et court métrages fiction et long et court métrages documentaire.

Les distinctions visent à récompenser les meilleures réalisations de l’espace UEMOA et à encourager les créateurs à produire des images cinématographiques, télévisuelles et vidéographiques africaines.

Les prix spéciaux UEMOA sont ouverts aux œuvres cinématographiques réalisées par des ressortissants des 8 Etats membres de l’Union (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). Ces œuvres doivent faire partie de la sélection officielle du FESPACO.

Le FESPACO prendra fin le samedi 1er mars avec une cérémonie de remise des trophées aux acteurs du cinéma africain et de sa diaspora. On connaîtra alors le successeur du Tunisien Youssef Chebi, détenteur de l’Etalon d’Or de Yennenga de la 28e édition du FESPACO, avec son film Ashkal.