Selon un communiqué de la BRVM, cette opération s’est déroulée sous le regard avisé du Président de la République du Kenya, William Samoei Ruto. Elle a été réalisée à travers la plateforme AELP (African Exchanges Linkage Project), lancée à Abidjan en décembre 2022, démontrant son efficacité et sa capacité à faciliter les échanges transfrontaliers.

L’opération a porté sur 2000 actions de la société kényane de télécommunication, Safaricom. Du côté de la BRVM, elle a été conduite par la société de Gestion et d’Intermédiation, FGI du Sénégal et du côté de la Bourse de Nairobi, par Dyer and Blair Investment Bank.

Au final, c’est un succès pour la BRVM ommune à l’ensemble des huit pays de l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et la Bourse de Nairobi, respectivement classée à la 5ème et 6ème des bourses africaines en termes de capitalisation. En effet, il marque une étape importante dans l’intégration des marchés financiers, qui était une priorité du directeur général de la BRVM, Edoh Kossi Amenounvé qui vient de boucler ses deux mandats à la tête de l’ASEA.

Dans un marché financier devenu de plus en plus interconnecté, ces deux bourses démontrent que l’Afrique peut jouer un rôle majeur sur le marché financier mondial en unissant ses forces.