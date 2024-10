Intervenant lors d’un Comité régional de développement (CRD) convoqué pour évaluer les actions de la DER/FJ dans le cadre des financements des femmes et des jeunes dans différents secteurs porteurs, M Code Lo a précisé que « ce sont des réalisations énormes avec au total 107 962 crédits octroyés ».

Il a ajouté que toutes les communes de la région sont touchées. A Guédiawaye par exemple 9051 ont été enregistrés et financés pour un montant total de plus de 3 milliards de FCFA, à Keur Massar, plus de 6 milliards de FCFA ont été distribués et à Rufisque plus de 4 milliards FCFA sont financés.

Le Directeur des études, de la planification et du suivi-évaluation à la DER/FJ a indiqué que ces financements ont couverts différents secteurs porteurs comme l’agriculture, l’élevage, l’industrie, l’énergie, les transports-logistiques, les infrastructures et le numérique entre autres secteurs.

En outre, a-t-il poursuivi, « ces réalisations ont impacté sur la vie quotidienne du Sénégalais. Parce que la DER/FJ a contribué à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration du bien-être de 66 % des bénéficiaires. Elle a, également, contribué à l’autonomisation financières et économique des femmes, mais aussi à l’inclusion financière avec 38 % des bénéficiaires. »

En perspective, le Directeur des Opérations a la DER/FJ, Mouhamed Diagne, annonce que la structure prévoit de mener des campagnes d’autonomisations dans toutes les régions du Sénégal. Et qu’un budget de 5 milliards de FCFA est prévu pour cela, dont un montant de 712 500 000 FCFA uniquement pour la région de Dakar. « L’enveloppement concernant Dakar doit être bouclé d’ici fin novembre.», précise-t-il.