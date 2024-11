Ce rassemblement exceptionnel réunira des représentants des diasporas africaines, des ambassadeurs, des diplomates, des acteurs économiques, culturels, politiques, ainsi que des membres éminents de la société civile.

L’ambition de cet événement est de produire un Livre blanc de propositions concrètes, résultat des réflexions et contributions des élus de la diaspora et de prestigieux invités. Ce document visera à renforcer les actions des associations membres du HCDAF en France, soutenant les relations entre la France et l’Afrique. Il mettra en lumière le rôle crucial que jouent les diasporas dans le développement socio-économique, ainsi que dans le rapprochement culturel et humain entre les deux continents, au cœur de Paris, une capitale mondiale du dialogue et de l’échange. Le Livre Blanc sera offert aux chef d’Etats africains et à la liste des invités de marque du HCDAF.

Programme de l’événement :

Conférences et tables rondes abordant les enjeux politiques, économiques et culturels liés aux diasporas africaines ; Ateliers thématiques destinés à élaborer des recommandations concrètes pour améliorer l’intégration et la participation des diasporas dans la société française ;

Rencontres B2B facilitant les partenariats économiques entre entrepreneurs de la diaspora et acteurs économiques en France et en Afrique ;

Expositions culturelles mettant en valeur la richesse et la diversité des cultures africaines présentes en France.

Cet événement constitue une occasion unique de renforcer les liens entre les deux continents, de promouvoir les initiatives des diasporas africaines, et d’ancrer leur contribution dans un cadre institutionnel reconnu, fort et structurant.