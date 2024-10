A cet effet, il a souligné l’importance de « l’approche consensuel et le succès notable des assises inclusives de concertation sur les problématiques et l’avenir des secteurs indiqués que le Premier Ministre, les Ministres de l’Industrie et du Commerce, des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires ont développé lors de cet événement.

Ainsi, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a instruit le Premier Ministre, le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, et les autres Ministres concernés de veiller à la traduction rapide des recommandations validées des Etats généraux organisés.

Le Président de la République qui a axé sa vision pour le développement du pays sur l’économie a annoncé sa décision de prendre part, du 27 au 30 octobre 2024, en Arabie saoudite, au « Forum Future Investment Initiative 2024. »