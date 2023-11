Devant les élus du peuples, Thérèse Faye Diouf a souligné que la mission principale de son département est de « contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques d’inclusion, de solidarité, de cohésion sociale et d’aménagement équilibré de territoires viables, dotés d’équipements modernes, favorables à l’essor d’un développement économique et social basé sur le principe de ne laisser personne en rade ».

Le projet de budget de son département au titre de l’année 2024, est arrêté à 273 049 028 302 FCFA en Autorisations d’engagement et à 163 889 470 318 F CFA en crédits de paiement. Une manne financière qui sera répartie entre les différents programmes phares d’équité sociale et territoriale du gouvernement. A ce titre, Thérèse Faye souligne des réalisations palpables notées dans les villes et les localités les plus reculées du pays à travers certains programmes.

Elle a cité en exemple, le Programme de développement communautaire et d’équité territoriale, qui matérialise la politique publique de réduction des inégalités à travers le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), le Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles) et le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA).

Elle est revenue aussi sur le programme d’équité sociale, qui met en œuvre la politique publique de promotion d’un socle de protection sociale, à travers les filets sociaux comme les Bourses de sécurité familiale (BSF) et la Couverture maladie universelle (CMU). Par rapport aux nombres d’emplois générés au niveau de ses programmes, le ministre a rappelé que 22 000 emplois sont créés au niveau du PUDC avec des objectifs qui seront atteints à terme.