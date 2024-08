Dakar, sera la capitale du pétrole et du gaz le temps de deux jours . Il s’agit de la quatrième édition d’une conférence internationale sur le pétrole, le gaz et l’électricité à l’initiative de Energy Capital & Power (ECP), annonce un communiqué Ainsi ; la capitale sénégalaise abritera les 3 et 4 décembre 2024

cette conférence accompagnée d’une exposition va rassembler des acteurs de l’industrie énergétique ouest-africaine et mondiale pour favoriser les partenariats, signer des accords et faire progresser le développement de projets, conformément aux objectifs de sécurité énergétique et de transition juste’’, indique le document.

Après Nouakchott, en Mauritanie, en 2023, cette conférence sur l’énergie en Afrique de l’Ouest se tiendra ainsi au Sénégal, qui a démarré cette année, ses premières productions de pétrole.

« La conférence de 2024 misera sur ces initiatives réussies pour apporter de nouveaux investissements dans les opportunités énergétiques régionales’’, souligne l’organisateur.

Selon lui, la région ouest-africaine offre de nombreuses perspectives pour les sociétés d’exploration et de production, les fournisseurs de technologie et de services, et pour les investisseurs du paysage africain et mondial.