Ainsi, le représentant du Ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines à l’atelier de partage des résultats de cette première cohorte avec Sénégal Power Compact et Millennium Challenge Corporation (MCC), Cheikh Niane a expliqué que ce projet vise à « améliorer l’accès des jeunes femmes aux emplois dans les secteurs énergétiques, en réponse aux difficultés qu’elles rencontrent pour s’insérer sur le marché du travail. Il favoriser leur inclusion dans des secteurs traditionnellement dominés par les hommes, tels que l’énergie, l’ingénierie et les technologies. »

Il ajoute que l’Etat du Sénégal cherche « à changer les mentalités et à prouver que les femmes ont toute leur place dans les secteurs techniques et industriels. C’est ainsi que nous pourrons bâtir une économie inclusive et prospère. »

Le Secrétaire général du ministère de l’énergie, du Pétrole et des Mines fait remarquer que « le programme « Jiguen Mooy Leer » a déjà un impact considérable sur la vie de nombreuses jeunes femmes au Sénégal. Grâce aux stages et aux formations qu’il propose, elles acquièrent des compétences pratiques, développent leur confiance en elles et se préparent à entrer sur le marché du travail avec des qualifications solides.

Pour Oumar Diop, Directeur Général de MCA Sénégal, « il est crucial de permettre aux femmes de s’impliquer dans des secteurs où elles ont été historiquement sous-représentées. L’autonomisation économique passe par la formation et l’accès à des métiers d’avenir. »

Il faut dire que 22 stagiaires dans 6 structures du secteur de l’énergie ont été enregistrés dans cette première étape du programme dont les résultats sont jugés satisfaisants. Et le Directeur Général de MCA Sénégal soutient pour finir que « les enjeux énergétiques auxquels nous faisons face exigent des idées nouvelles, des perspectives fraîches et il est indéniable que les femmes jouent un rôle essentiel dans cette transformation. »