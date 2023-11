Ce partenariat inédit permettra aux fournisseurs locaux collaborant avec Endeavour Mining de bénéficier d’un accompagnement financier de la part d’Ecobank.

Concrètement, le mécanisme permettra notamment de favoriser l’accès au financement des fournisseurs éligibles d’Endeavour Mining grâce à la mise en place d’un fonds dédié et piloté par Ecobank et de renforcer les capacités opérationnelles des entreprises locales partenaires d’Endeavour à travers des formations leur permettant de se conformer aux meilleures pratiques internationales.

Il servira aussi d’encourager la création d’entreprises à fort impact socio-économique dans les communautés des pays hôtes d’Endeavour Mining.

A travers cette collaboration, les deux organisations agissent concrètement pour l’autonomisation économique, l’inclusion financière et la création d’emplois locaux en Afrique de l’Ouest. Cela traduit une volonté conjointe de participer au développement socio-économique et à la création de communautés résilientes dans les pays hôtes d’Endeavour Mining.

Premier producteur d’or en Afrique de l’Ouest, le Groupe minier a mis en place une stratégie de contenu local pionnière et ambitieuse. Endeavour Mining collabore aujourd’hui avec près de 1 200 fournisseurs locaux en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso. En 2022, 81% des achats d’Endeavour Mining ont été effectués auprès de fournisseurs locaux, ce qui représente près de 725 millions de FCFA injectés dans l’économie locale de ses pays hôtes.

Pour Djaria Traoré, Vice-présidente Exécutive chargée du développement durable et de la chaîne d’approvisionnement chez Endeavour Mining, « Améliorer l’accès au financement des fournisseurs locaux d’Endeavour Mining répond à une double exigence : d’un côté, il s’agit de leur donner les moyens de répondre à nos besoins opérationnels ; de l’autre cela leur permet d’investir durablement et de créer de l’emplois dans nos communautés hôtes.

Ce partenariat inédit entre un Groupe minier leader en Afrique de l’Ouest et une institution financière panafricaine de premier plan était naturel. Il nous permettra d’accélérer nos efforts en matière de contenu local et de mieux accompagner les fournisseurs locaux d’Endeavour Mining ».

« Ecobank dans le cadre de la promotion et de l’appui au contenu local, répond aux besoins des entreprises locales évoluant dans le domaine des mines avec des solutions, des produits et services financiers et non financiers pour renforcer leur compétitivité et ainsi leurs permettre de devenir des championnes dans leurs activités respectives. A ce titre, nous sommes ravis de collaborer avec Endeavour Mining afin d’accompagner les fournisseurs locaux travaillant avec Endeavour Mining de bénéficier d’un financement de la part d’Ecobank » Explique Paul Harry Aithnard, Directeur Général de Ecobank Côte d’Ivoire et Directeur Exécutif pour la région UEMOA.

Endeavour Mining est l’un des principaux producteurs d’or au monde et le leader de la production en Afrique de l’Ouest, avec des actifs d’exploitation au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso. La compagnie possède un solide portefeuille de projets de développement avancés et d’actifs d’exploration dans les formations Birimienne de la ceinture de roches vertes très prometteuse en Afrique de l’Ouest.