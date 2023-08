La phase 2 du plan Sénégal émergent (PSE) a connu un taux d’exécution de 80% durant la période 2019-2023. Selon Mouhamadou Bamba Diop, directeur général de la planification et des politiques économiques, la mise en œuvre des axes 2 et 3 du PSE, dédiés respectivement au développement humain et à la bonne gouvernance, a connu un taux d’exécution de 84% et de 82% quant aux dépenses d’investissements de la phase 2 du PSE.

Ces performances économiques obtenues par le Sénégal dans l’exécution du PSE vont lui permettre d’entrer l’année prochaine dans le cercle des pays émergents sous réserve des observations du Conseil économique et social des Nations Unies.

Le pays a été admis parmi les pays les moins avancés (PMA) au début des années 2000 sur la base de certains critères dont un produit national brut (PNB) par habitant inférieur à 900 dollars US, l’espérance de vie et le niveau d’alphabétisation.

Lancé en 2014, le plan Sénégal émergent (PSE) a permis la réalisation de plusieurs infrastructures, dont le Train express régional, la plateforme industrielle de Diamniadio, le Parc des technologies numériques …