Le président de la République trouve que « cette question urgente de la politique de promotion de l’emploi des jeunes demeure une priorité nationale, vue le taux de chômage très élevé chez les jeunes. »

D’où la nécessité, d’après lui, « de finaliser l’évaluation de toutes les initiatives, programmes, projets et dispositifs publics de promotion de l’employabilité et de l’emploi des jeunes (ANPEJ, DER/FJ, 3 FPT, XEYU NDAW NI, Domaines agricoles communautaires (DAC), Formation Ecole Entreprise (F2E), AGETIP, FERA…). »

Il a d’ailleurs demandé au Premier Ministre Ousmane Sonko « d’engager avec les Ministres et structures de l’Etat concernés, le secteur privé national et les centrales syndicales, l’élaboration consensuelle et la mise en œuvre pragmatique d’une Stratégie nationale innovante d’insertion professionnelle et d’emploi des jeunes. »

Le président Faye de trouver « impératif de réorienter les politiques et dispositifs d’encadrement, de financement, de promotion de l’entreprenariat et de l’auto emploi des jeunes, soutenus par un système d’information fiable et un suivi efficace », soulignant qu’il urge « de redéfinir les objectifs et des règles d’établissement des contrats aidés dans le cadre de la Convention nationale Etat- Employeurs (CNEE). Un instrument qui doit davantage cibler des secteurs fortement créateurs d’emplois. »

Sur ce, il a rappelé au Ministre en charge du Travail et de l’Emploi sa directive relative à la bonne préparation de la tenue, avant fin avril 2025, de la troisième Conférence sociale sous le thème de « l’Employabilité et l’Emploi des Jeunes ».