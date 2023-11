« L’emploi des jeunes reste un défi pour notre pays » a dit Bâ, soulignant que le « budget 2024 est vraiment orienté vers la jeunesse »

Cité par le rapport portant sur les Considérations générales sur le Projet de Loi de Finances de l’année 2024, adopté par les députés réunis en séance plénière, Mamadou Moustapha Bâ est d’avis que « des réflexions devront être menées pour la mise en œuvre de mesures adéquates ».

Mais déjà, a-t-il poursuivi, des dotations importantes sont effectuées en faveur des structures d’accompagnement des jeunes,

Le Programme d’urgence pour l’insertion socioéconomique et l’emploi des jeunes ‘’Xëyu ndaw ñi’’, est mis en œuvre par plusieurs départements et structures et est doté d’une enveloppe triennale d’un montant global de 450 milliards sur la période 2021-2023.