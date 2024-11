L’électrification complète dans les zones rurales en Afrique est bien possible selon Aziz Fall expert en planification énergétique. Mais pour y arriver, « il faut chercher la solution sur plusieurs fronts. » Comme l’a réussi le Sénégal qui n’est pas loin de réaliser l’accès universel à l’électricité d’ici 2025.

« Déjà en 2012, on en était à 30% où 25 % du taux de pénétration dans la zone rurale. Aujourd’hui le Sénégal en est à plus de 62%. L’objectif qui a été avancé par l’Etat, c’était de parvenir à l’accès universel en 2025. Ce n’est pas encore le cas. Mais on n’en est pas loin. Parce que nous avons pu comprendre qu’il faut une série de mesures qui se complètent, notamment l’extension du réseau », a expliqué l’ancien de la Senelec, expert en planification énergétique.

Pour lui, la solution pour l’Afrique, n’est pas unilatérale ou unidimensionnelle. « C’est une solution qu’il faut rechercher sur plusieurs fronts. Heureusement pour ce qui concerne le Sénégal, il y a des efforts substantiels qui ont été faits. Et des résultats substantiels ont été accomplis. Le Sénégal a réussi le maillage total de son territoire avec les autorités en charge de l’électricité. Il s’agit maintenant de passer à la prochaine étape qui consiste à la construction des dorsales. Au-delà des réseaux, il y a des solutions hors réseaux qui sont envisagées. Des mini-réseaux qui seront construits avec des énergies renouvelables et des solutions individuelles pour les maisons », renseigne Monsieur Fall lors d’une séance de formation à Dakar organisée par le cabinet Deloitte à l’endroit de 20 participants venus d’Afrique centrale, de l’ouest et du Madagascar.

D’ailleurs, il croit qu’à l’échelle africaine, « le défi reste encore majeur parce qu’il y a des zones qui sont encore hors électricité dans plusieurs pays du continent. Mais c’est la communauté internationale ensemble avec les pays concernés qui doivent trouver une solution. Nous sommes dans cet état d’esprit. Ça a été le message lancé lors de la dernière cop. »

Le Spécialiste qui s’intéresse sur les énergies renouvelables, évoque également, l’implantation des marchés énergétiques qui est déjà effective. « La connexion totale des 15 pays de la CEDEAO, a été réussie au mois de juillet 2023. Maintenant c’est des petits ajustements techniques qui nous permettront de savoir que le réseau est suffisamment optimisé pour pouvoir absorber le trafic qui est attendu dans les années à venir », a-t-il précisé.

Autant dire alors que les marchés énergétiques n’est plus une vision lointaine.