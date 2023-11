« Le président de la République a décidé qu’on va retourner au système antérieur de Woyofal avec la suppression totale et complète de la troisième tranche. Donc à partir de maintenant, avec effet immédiat, il n’y a plus de troisième tranche de woyofal», a déclaré Antoine Félix Diome devant les élus du peuple.

Cette réforme, selon le ministre de l’Energie et du Pétrole, vise avant tout à atténuer la pression financière sur les consommateurs du Woyofal, offrant ainsi une solution concrète pour rendre l’énergie plus accessible à un plus grand nombre de citoyens. La suppression de la troisième tranche, dit-il, reflète l’engagement du gouvernement à promouvoir l’inclusion énergétique et à répondre aux besoins des ménages à revenu modeste.

Les députés ont adopté le projet de budget 2024 du ministère du Pétrole et des Énergies qui est arrêté à 501 487 457 680 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et 316 258 610 318 F CFA en crédits de paiement (CP) contre 236 835 992 068 FCFA en 2023, soit une augmentation d’un montant de 79 422 618 250 F CFA en valeur absolue et 25,11 % en valeur relative.