En partenariat avec Julaya, Edouard Mendy entend poursuivre son engagement en contribuant à l’inclusion financière des travailleurs non bancarisés en Afrique de l’Ouest.

En parallèle à sa carrière professionnelle, Édouard Mendy s’implique depuis toujours dans des projets ayant un impact sociétal et environnemental important sur le continent africain. A ce titre, il a été convié à la dernière édition du Forum économique de Davos pour sensibiliser sur la contribution du football et de son impact dans le rapprochement des peuples.

En septembre dernier, Julaya annonçait sa levée de fonds record de 5 M$ auprès de fonds de capital-risque, troisième levée la plus importante pour une fintech en Afrique francophone en 2022. Dans ce tour de table, l’international sénégalais marquait son premier investissement dans une entreprise technologique aux ambitions panafricaines.

« Nous vivons une nouvelle révolution en Afrique. Je suis fier de participer au développement de Julaya qui accompagne la croissance des entreprises africaines et permet l’inclusion financière des populations. » a déclaré Édouard Mendy, cité par le communiqué.

Vainqueur de la Ligue des Champions en 2021 avec le club londonien Chelsea FC, Édouard Mendy est également connu pour avoir été élu Meilleur gardien de l’année en 2021 par la FIFA ainsi que pour avoir été l’un des principaux artisans de la première victoire de l’équipe du Sénégal lors de la Coupe d’Afrique des Nations, en 2022.

Julaya propose un compte en ligne pour effectuer des paiements vers les comptes mobiles money et bancaires, des opérations de recouvrement et de remontée de fonds en espèces, et une carte bancaire à usage professionnel.