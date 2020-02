L’activité bancaire à fin décembre 2019 est restée dynamique avec une tendance haussière. C’est ce qui ressort du point de presse organisè par la BCEAO. A fin décembre 2019, le paysage du secteur bancaire est composé de deux holding financières et de 29 établissements de crédit dont 25 banques en activité dont 15 de grande taille et 4 de taille moyenne et 6 de petite taille

Ces établissements de crédit sont localisés sur tout le territoire national grâce à un réseau de 572 guichets permanents de crédit avec une concentration plus forte dans les centres hurbain.

La bancarisation longtemps considérée comme un des défis majeur du système bancaire a connu une nette amelioration au cours de l’activitè 2019

Le nombre de compte bancaire de la clientele recensè s’est etabli à 2.068.470 en seprembre2019 contre 1.859.363 en decembre 2018, en baisse de11,2%. Refletant cette tendance, le taux de bancarisation strict s’est accru de 2,8 point de pourcentage, passant de 19,0% en decembre 2018 à 21,8% en septembre 2019.

En effet cela denote d’une activitè des etablissements de credit tres dynamique comparèe à l’annèe 2018 . Selon les statistiques provisoires arretes dans l’attente des etats financiers annuels certifiès, le total bilan des etablissements de credit est ressorti à 7.675, milliards à fin decembre 2019 en progression de 425,7 milliards (+5,9%) comparativement à la meme periode de l’annèe precedente.

De belles performances realisèes par le secteur et qui se traduisent egalement par une nette amélioration de 7,0% des emplois net du secteur bancaire. qui passe de 6.331,2 milliards en decembre 2018 à 6.775,5 milliards en decembre 2019, sous l’impulsion des credits qui se sont inscrits en hausse de 356,3 milliards (+8,0%) pour se chiffrer à 4.803,3 milliards. Le portefeuille des banques se repartit entre les credits à court terme (47,5%), moyen terme (44,4%) et long terme (8,1%) .

Toujours dans cette dynamique de tendance haussiere, les ressources ont connu une consolidation à 10,1% pour s’etablir à 6.254,9 milliards en decembre 2019, en liaison avec la progression de 566,4 milliards (+11,7%) des depots collectès aupres de la clientele

Concernant les conditions de banque, les taux de base bancaire s’inscrivent à l’interieur d’une fourchette comprise entre 6,5% et 9,0%. Le taux de base moyen est restè stable à 8,2%. Les plafond des debiteurs des banques varient entre 11,6% et 14 % tandis que les taux crediteurs s’etablissent entre 1% et 8,9%.

Par Yanda Sow (stagiaire)