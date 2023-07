Ecobank, le premier Groupe bancaire panafricain, a été désigné Meilleure Banque d’Afrique pour les PME (petites et moyennes entreprises) lors des prestigieux Euromoney Awards for Excellence pour la deuxième année consécutive, ayant également remporté cette distinction en 2022.

Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a souligné : « Ce prix reflète l’engagement absolu de Ecobank à soutenir les PME africaines et nos innovations continues – financières et non financières – pour stimuler leur croissance et leur réussite. Nous avons pour objectif d’être la banque de choix des PME africaines. Il ne fait pas de doute que les PME sont les principaux moteurs de la croissance économique de l’Afrique, alors qu’elles créent des emplois et génèrent de la prospérité tout en éliminant la pauvreté sur l’ensemble du continent« .

Ecobank a lancé des initiatives majeures en faveur des PME au cours des douze derniers mois, notamment :

L’ Espace d’échanges commerciaux au sein du Marché Unique de Ecobank , visant à soutenir le marché unique africain dans le cadre de la ZLECAf. Ce portail propose des informations sur la ZLECAf, l’accès à la gamme complète de produits et solutions de facilitation du commerce de Ecobank (notamment le financement du commerce, le conseil, les paiements et les encaissements) ainsi qu’un marché pour les produits, services et entreprises d’Afrique.

RapidCollect , grâce auquel les entreprises clientes de Ecobank peuvent recevoir des paiements de leurs clients dans leur pays d’origine et à travers le réseau Ecobank composé de 33 filiales, instantanément et à un coût inférieur à celui de toute autre solution de paiement transfrontalier.

Le partenariat avec Mastercard Farm Pass , qui nous a permis de numériser la chaîne de valeur agricole pour les petits exploitants, en simplifiant le processus d’obtention d’un prix équitable pour la production et en sécurisant les paiements.

Le Programme de Leadership Ellever destiné à nos entreprises clientes dirigées par une femme ou axées sur les femmes. Les modules comprennent l’intelligence émotionnelle ; diriger avec authenticité ; définir un leadership stratégique ; maîtriser l’influence et la prise de décision et négocier pour obtenir des résultats.

Notre Série de cours d’éducation financière afin d’apporter les compétences financières nécessaires aux dirigeants de PME. Le premier module de la série, intitulé « Préparer les PME aux marchés des capitaux », a attiré près de 3 500 participants inscrits.

Pour désigner Ecobank comme la Meilleure Banque d’Afrique pour les PME, le jury a retenu l’engagement sans faille et de longue date de Ecobank à répondre aux besoins des PME.