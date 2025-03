Titulaire d’une maîtrise en sciences et techniques comptables et financières et d’un Executive MBA, M. Chafik apporte près de vingt années d’expérience dans les secteurs de l’assurance et de l’assistance. Sa vision ambitieuse et son expertise seront déterminantes pour consolider les acquis et poursuivre le développement de la compagnie.

Wafa Assurance Sénégal est la filiale de Wafa Assurances qui opère sur le continent africain jusqu’à devenir la première compagnie d’assurance africaine en Afrique, hors Afrique du sud. Elle figure également au premier rang du classement des compagnies Africaines d’assurance de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Elle compte huit filiales dans six pays africains.