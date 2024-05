Dr Codé Lô, directeur des études, de la planification et du suivi-évaluation à la Der/Fj « On doit développer des synergies entre les acteurs ».

La Délégation générale à l’entreprenariat des femmes et des jeunes (Der/Fj) et ses partenaires, notamment l’Union européenne et la Coopération luxembourgeoise ont clôturé ce mercredi 8 mai 2024 un forum sur le développement du numérique dans le secteur de l’agriculture. Après deux jours de travaux entre les différents acteurs qui s’activent dans le l’agriculture et le numérique, Dr Codé Lo directeur des études, de la planification et du suivi-évaluation considère que les défis a relever sont entre autres, une synergies des acteurs, l’accès à l’information . D’ailleurs un document de synthèse sera élaboré et partagé avec les partenaires.