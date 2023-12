« La région de Kaolack peut, non seulement, être une capitale économique du Sénégal mais aussi de la sous-région ouest-africaine. Je connais l’importance du bassin arachidier. Il s’agira de subventionner les acteurs de la production locale en mettant à leur disposition des magasins de stockage. Je promouvrai la commercialisation de l’arachide, la création d’emplois et la transformation industrielle » promet le leader du parti Awalé, lors de la cérémonie de présentation , le jeudi 30 novembre 2023 a Dakar, de ses onze ouvrages qui expliquent le processus de développement économique de l’Afrique en général et au Sénégal en particulier.

Les onze livres n’ont rien à voir avec son offre programmatique, révèle-t-il. « Le moment venu, je ferai part de mon programme à nos chers concitoyens », affirme-t-il devant ses sympathisants et militants de son parti.

Pour Abdourahmane Diouf, la région centre du pays doit être un levier économique important. Et pour cela, il préconise une suspension des importations de certains produits pour permettre aux producteurs locaux d’écouler leurs produits. Un argumentaire développé dans son ouvrage « Stratégie de politique commerciale du Sénégal »

Intégration du Sénégal à la Zlecaf

Lors de cette cérémonie, le candidat de la coalition « Abdourahmane 2024 » a décliné sa vision pour le développement à travers son ouvrage intitulé « L’Afrique et le droit à la différence dans les négociations commerciales ». L’auteur y explique que le continent a raté le rendez-vous crucial des accords de partenariat économique avec l’Europe.

Une fois au pouvoir, il a promis de corriger ces déséquilibres économiques. « Si je suis élu président de la République du Sénégal, je ferais montre de rigueur dans la signature de ces accords de partenariat. Et je redonnerais à notre pays sa véritable place dans le monde. » promet-t-il.

Abdourahmane Diouf s’est dit aussi favorable à l’intégration du Sénégal de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), car, dit-il « L’Afrique ne trouve pas sa place au niveau du commerce international. », martèle-t-il.

Il le démontre dans le « Dispositifs juridiques de la zone de libre-échange continentale (Zlecaf) ». Un ouvrage qui met en lumière la zone de libre-échange, qui selon des prévisions, doit sortir 30 millions d’Africains de l’extrême pauvreté et augmenter les revenus de l’Afrique de 450 milliards de dollars à l’horizon 2035

Cette cérémonie a été une occasion pour le candidat déclaré à la prochaine présidentielle, de lancer une campagne de levée de fonds. A cet effet, le leader politique, a procédé à la vente de ses ouvrages selon des packages qui varient de 250.000 Fcfa pour le pack Silver à 1.500.000 pour le pack Platinum.

Le patriotisme économique en bandoulière

« J’ai fait tout le processus d’élaboration de ces ouvrages. Écriture, correction et édition. Il n’y a aucune intervention extérieure. J’ai même dû créer une maison d’édition uniquement pour la publication de ces bouquins », révèle-t-il en ouverture de son discours.

« Ces ouvrages, c’est un peu le résumé de mon expérience professionnelle accumulée un peu partout à travers l’Afrique, le monde. Rien que dans le continent africain, j’ai été dans plus de 40 pays », indique-t-il.

« Pour faire court, j’y parle exclusivement de développement, de comment gérer un pays, une cité. De l’agriculture, qui est le socle, à l’industrie, en passant par l’élevage, entre autres thématiques, rien n’a été laissé au hasard. C’est pourquoi j’ai décidé de partager avec les Sénégalais ma vision politique », explique le candidat de la coalition Abdourahmane 2024.

Pour finir, l’ancien secrétaire exécutif du Club des investisseurs du Sénégal (CIS), se dit convaincu que le développement économique et social du pays passera par un secteur privé fort. Prônant « le patriotisme économique », Abdourahmane Diouf assure qu’il mettra avant tout les intérêts du Sénégal. « Moi élu président de la République, les intérêts du Sénégal et des Sénégalais primeront sur tout le reste », assure-t-il, d’où son slogan de campagne, « le Sénégal d’abord ».

Les onze ouvrages du Dr Abdourahmane Diouf

1- Stratégies de politiques commerciales au Sénégal

onze filières d’un jeu commercial à somme positive

2- Anatomie des mesures de défense commerciale en Afrique de l’Ouest et du centre, outils juridiques pour se protéger sans être protectionnistes

3- Dispositions juridiques de la zone libre échange continental africaine (ZLECAF)

4- L’Afrique et le droit à la différence dans les négociations commerciales internationales, (OMC, APE, intégration régionale)

5- Le schéma de libéralisation des échanges de la Cedeao, un écosystème commercial à optimiser

6- Promotion des investissements et des exportations au Tchad, défis de compétitivité et d’ouverture commerciale

7- Election présidentielle 2024, déclaration de candidature, (français, Wolof, arabe)

8- Cherté de la vie au Sénégal, onze mesures gouvernementales vouées à l’échec

9- De la concurrence à concordance, transitions démocratiques vers la première république sénégalaise (essai)

10- Accord de partenariat économique en souffrance, quand l’Afrique résiste à l’Europe

11- Dispositifs institutionnel et opérationnel de la promotion des investissements et des exportations au Bénin