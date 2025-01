Prenant la parole l’Ambassadeur Raynor a souligné « l’importance capitale de la coopération parlementaire et réaffirmé l’engagement des États-Unis à accompagner activement les parlementaires sénégalais dans l’exercice de leurs missions », félicitant par la meme occasion El hadji Malick Ndiaye pour son élection à la présidence de l’Assemblée nationale.

Dans son intervention, ce dernier a tout d’abord présenté ses condoléances suite au décès de l’ancien président des États-Unis, Jimmy Carter. Il a également exprimé, au nom de l’ensemble des députés représentant le peuple sénégalais, sa profonde compassion envers les victimes de l’incendie dévastateur qui sévit actuellement à Los Angeles.

Le Président Ndiaye a ensuite salué « la qualité exceptionnelle des relations bilatérales entre les États-Unis et le Sénégal. Il a mis en avant le soutien constant des États-Unis et réaffirmé la volonté du Parlement sénégalais de renforcer les partenariats avec les institutions américaines, notamment autour des principes de bonne gouvernance, de transparence et de renforcement des capacités institutionnelles. »

Enfin les deux parties ont réaffirmé « leur engagement commun à développer des projets stratégiques et à promouvoir les valeurs fondamentales de démocratie, de transparence et de bonne gouvernance, dans le cadre d’une diplomatie parlementaire renforcée. »