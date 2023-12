Ce sommet international, offre aux libéraux du monde une cadre d’échanges entre les dirigeants des deux continents. Le thème de cette année porte sur « Europe et Afrique, comment favoriser le développement durable ».

A cet effet, le président de l’International libérale a invité le président de la République à porter le combat pour un rééquilibrage du partenariat entre les deux continents Europe et Afrique.

« J’ai vu le chemin parcouru au niveau de l’infrastructure, votre combat en tant que leader national, pour l’éducation, pour le droit des femmes et pour les jeunes. J’ai également vu votre combat au niveau international. Vous êtes la parole qui incarne la voie de de l’Afrique. Parce que vous portez cette voie pour défendre l’égalité dans les relations internationales, la symétrie dans le cadre des partenariats… Je vous demande, Monsieur le Président, de porter le combat que vous portez. Parce qu’aujourd’hui, le problème en tant qu’africain, c’est tout simplement la symétrie des relations bilatérales et multilatérales », a déclaré Hakima El Haite, président de l’International libérale.

Réforme du FMI et de la Banque mondiale

Pour sa part, Macky Sall prône une refondation des rapports entre l’Europe et l’Afrique, basée sur l’égalité des relations internationales et des partenariats solides et durables.

« Si nous voulons consolider davantage nos relations, nous devons simplifier les formalités, procédures et conditions de financements des projets dans le respect bien sûr des règles de bonne gouvernance et transparence », a-t-il-déclaré, avant d’indiquer que cela fait partie des facteurs qui « retardent l’Afrique dans la formulation et l’exécution des projets ».

Macky Sall a également réitéré sa plaidoirie appelant les institutions internationales à plus d’ouverture, qui s’est matérialisée récemment avec l’admission de l’Afrique au G20 et l’octroi au continent d’un troisième siège au conseil d’administration du Fond Monétaire International.

« Ces deux exemples, estime l’ancien président de l’UA, montrent qu’avec la volonté politique, nous pouvons aussi réformer le Conseil de sécurité des Nations-Unies et l’architecture financière internationale, y compris la réforme du Fonds monétaire international et la Banque mondiale ainsi que les banques multilatérales », dit-il.

Par ailleurs, Macky Sall, s’est aussi prononcé sur les menaces qui pèsent sur la démocratie en Afrique. « La préservation du régime démocratique réside dans le partage du pouvoir pour stabiliser les institutions pacifiant l’espace politique. Comme nous avons des idéaux communs, nous avons aussi des ennemis communs. Ces ennemis, c’est le populisme, le radicalisme et l’extrémisme violent. Au nord comme Sud, ce sont elles que nous devons combattre sans concession et sans répit ensemble et solidairement », a-t-il déclaré.