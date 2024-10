Selon un communiqué parvenu à « Réussir », « ce campus est le deuxième site de formation ouvert par l’AIMAC, après celui établi à la base aérienne de Thiès, en collaboration avec l’Armée de l’air, où la première promotion de pilotes et de techniciens en maintenance est déjà en formation. »

De ce fait, celui de Dakar, poursuit la note, « va ainsi élargir l’offre de formation dans le secteur de l’aéronautique dans un cadre accessible profitant de la position géographique stratégique du Sénégal. »

« Notre mission est de contribuer à faire du Sénégal une référence dans le domaine de la formation aux métiers de l’aviation civile et de l’aéronautique, tout en anticipant les besoins en compétences du secteur. L’AIMAC travaille aussi à former les pilotes, techniciens et personnels de cabine indispensables au marché africain, notamment pour la compagnie nationale Air Sénégal, en couvrant les besoins locaux et régionaux de manière durable et en soutenant l’essor du secteur des transports aériens. » a déclaré Mme Aïda Seck Ndiaye, Directrice Générale de l’AIMAC.

En perspective, l’AIMAC envisage de construire un autre campus à Diass qui sera équipé de Simulateurs de vols pour assurer la formation continue des pilotes et de tous les équipements. Mais également celle des personnels navigants de cabine, de sapeurs-pompiers, entre autres. »