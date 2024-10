Ce nouveau référentiel pour les politiques publiques consiste à rendre souverain le pays dans le domaine économique et indépendant de ces partenaires financiers en s’appuyant sur les ressources locales et le capital humain

Et pour mener à bien ce plan de développement le Chef de l’Etat booste le gouvernement de son premier ministre Ousmane Sonko et le demande de faire tout dans la transparence. Parce que selon le président de la République avec cette nouvelle stratégie « le gouvernement doit être irréprochable » quand au souhait de multiplier le revenu national brut par habitant

La semaine dernière, lors du dernier conseil des ministres l’Etat avait faire comprendre que ce document référentiel pour bien mener les politiques publiques et le développement économique du pays se veut également une sorte de « planification des axes de notre politique économique et sociale qui va mettre en évidence les choix stratégiques et opérationnels devant asseoir la transformation systémique du Sénégal », selon le communiqué du conseil des ministre du mercredi é octobre.