selon le communiqué, il s’agit d’une rencontre qui rassemblera des représentants de Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Mauritanie, du Sénégal et du Zimbabwe. Il vise à examiner l’impact de la migration sur le développement économique et social du continent africain.

Les discussions de l’atelier mettront l’accent sur les expériences nationales et les meilleures pratiques pour maximiser les bénéfices des diasporas en faveur du développement durable. Les participants incluront des experts en migration, des décideurs politiques, des chercheurs et des représentants d’organisations internationales.

Au cours de ces deux jours, les interventions de chercheurs et d’experts fourniront des analyses approfondies sur les tendances migratoires récentes et leur influence sur les économies africaines. Les participants auront également l’occasion de partager leurs expériences et de discuter des politiques migratoires efficaces.

L’atelier servira de plateforme pour élaborer des recommandations concrètes sur la manière dont les politiques publiques peuvent soutenir le développement économique et la cohésion sociale à travers la migration. Des sessions de formation et des groupes de travail seront également organisés pour approfondir les compétences des participants en gestion des flux migratoires.

En parallèle, les discussions se concentreront sur la nécessité de renforcer la coopération régionale et internationale pour une gestion efficace des migrations. Les conclusions de l’atelier seront compilées dans un rapport détaillé, qui sera partagé avec les décideurs et les parties prenantes à travers le continent.

Cet événement représente une opportunité précieuse pour faire avancer les discussions sur le rôle de la migration dans le développement en Afrique, en favorisant une approche basée sur des données probantes et des solutions pratiques.