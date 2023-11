Avec une dotation initiale de cinq (5) milliards de FCFA dont deux (2) milliards libérés sur le budget 2016 et trois (3) milliards sur le budget 2017, le Crédit hôtelier et touristique, plafonné à cent (100) millions de FCFA, est octroyé à des conditions « très avantageuses » avec un taux d’intérêt de 3,5%, une durée de remboursement pouvant aller jusqu’à cinq (5) ans et un différé maximal de dix-huit (18) mois.

Dans sa configuration initiale, le crédit hôtelier ambitionne de renforcer Dakar comme ville de tourisme d’affaires, soutenue par le développement du City Trip autour de nouveaux circuits thématiques. Mais aussi, entre autres, de soutenir la requalification de l’offre touristique à Saly et sur la Petite Côte ; développer l’offre de services dans l’écotourisme au Delta du Saloum et dans le Sénégal oriental.

Cet instrument financier servira également appuyer la relance des activités économiques et touristiques en Casamance, à travers la redynamisation des réceptifs de la station de Cap Skirring et le soutien aux nouvelles initiatives ; mais aussi d’aider à la rénovation et à l’extension des petits et moyens réceptifs dans les stations touristiques.

Ainsi, la Banque Nationale pour le Développement économique (Bnde) avait été mise à contribution pour apporter les ressources nécessaires au financement des projets de rénovation et d’extension d’établissement d’hébergement touristique, le renouvellement et l’acquisition d’équipements pour les entreprises touristiques, la création d’entreprises touristiques et le renforcement de fonds de roulement.

Pour renforcer ce mécanisme, Mame Mbaye Kan Niang a assuré aux députés que des conventions sont signées avec le FONGIP, le Fonds de Solidarité africaine (FSA) et la DER/FJ, afin de renforcer la mobilisation de ressources pour mieux accompagner les investissements privés, selon le rapport de la Commission relatif à l’examen du projet de budget 2024 du ministère du Tourisme et des Loisirs.

Au titre de la réglementation du secteur et du renforcement de la sécurité des réceptifs, il dira que le ministère a accordé des agréments et autorisations titre de la réglementation du secteur et du renforcement de la sécurité des réceptifs, il dira que le ministère a accordé des agréments et autorisations d’ouverture à l’exploitation touristique à cent-quatre-vingt-un (181) établissements d’hébergement touristique, quarante (40) nouvelles licences d’agence de voyages délivrées, entre autres.

Cependant, a-t-il précisé, deux (02) agences ont été fermées. Parallèlement, le Commissariat spécial du Tourisme a contrôlé quatre-cent-soixante-treize (473) réceptifs hôteliers, dont trois-cent-cinquante et un (351) à Dakar et cent-vingt-deux (122) à Mbour.

Le Ministre du Tourisme et des Loisirs du Sénégal est ensuite revenu sur les réalisations accomplies, dans le cadre du Programme « Développement de l’Offre touristique », en mettant l’accent sur les actions entreprises pour promouvoir la destination Sénégal.

Il s’agit, notamment, de la participation à des foires et salons internationaux pour présenter l’offre touristique du Sénégal, nouer des partenariats avec les promoteurs de voyages et s’imprégner des tendances du marché touristique international.

Il a également mentionné d’autres activités telles que la mise en place d’un Programme « Plages propres » en rapport avec la Commune de Ngor, l’initiative « Nu dem Ndar » qui entre dans le cadre de l’animation des pôles touristiques et le Programme « Taamu Sénégal » qui contribue au marketing territorial et à la promotion du tourisme interne.

Le projet de budget 2024 du Ministère du Tourisme et des Loisirs est arrêté à 9 405 475 189 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) contre 8 692 891 127 FCFA en 2023, soit une hausse de 712 584 062 FCFA en valeur absolue et 8,20 % en valeur relative.