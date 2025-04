« Avec plus de 10 à 12 millions de jeunes Africains entrant sur le marché du travail chaque année, mais seulement 3 millions d’emplois formels créés chaque année, Pedro estime que « le fossé est immense et ne cesse de se creuser ».

Dans son discours à l’occasion de l’African Leadership Forum, organisé en prélude à la onzième session du Forum régional africain pour le développement durable (FRADD-11), il a noté que plus de 76 millions de jeunes à travers le continent ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation.

Selon lui, ces chiffres témoignent d’un échec systémique, qui exige une réponse systémique.

Il a estimé que le chômage, en particulier celui des jeunes, n’est pas seulement un problème économique, mais une menace pour la paix, pour la cohésion sociale et, en fin de compte, pour la légitimité de notre modèle de développement.

« Sans emploi, l’espoir s’évanouit. Sans espoir, la stabilité s’affaiblit. Et sans stabilité, le développement devient impossible », a-t-il dit.

Antonio Pedro appelle à placer l’emploi au centre des programmes politiques, soulignant que faire de la création d’emplois ne signifie pas un sous-produit de la croissance mais son principal moteur, pour ouvrir la voie à une prospérité inclusive, à la stabilité politique et à la transformation économique.

Pour concrétiser cette vision, estime-t-il, il faut faire preuve de leadership, à tous les niveaux et dans tous les secteurs.

A cet effet, Pedro déclare que les gouvernements doivent défendre des politiques qui élargissent l’accès à l’éducation, aux infrastructures, à la connectivité numérique et à l’énergie propre, en particulier pour les communautés mal desservies.

Appelant à un nouveau pacte social, ancré dans la dignité, l’inclusion et le partage des opportunités, le secrétaire exécutif adjoint (appui au programme) de la CEA demande à placer les femmes et les jeunes au cœur des marchés du travail, du développement des entreprises et de l’élaboration des politiques.

« Leur donner les moyens d’agir n’est pas de la charité, c’est une nécessité », clame-t-il.

Organisée conjointement par la CEA et le gouvernement de la République d’Ouganda, en collaboration avec la Commission de l’Union Africaine, la Banque Africaine de Développement et les organisations du système des Nations Unies, la FRADD-11 se tiendra du 9 au 11 avril 2025 sous le thème Stimuler la création d’emplois et la croissance économique grâce à des solutions durables, inclusives et fondées sur la science et des données probantes, pour l’Agenda 2030 et l’Agenda 2063″.