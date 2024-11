Lors de ces rencontres, renseigne un communiqué de l’instance régionale, « les ministres de l’aviation, les autorités de l’aviation civile et les organisations internationales du secteur aérien vont élaborer des solutions pour réduire les coûts des voyages aériens. Car, les objectifs stratégiques de la CEDEAO consistent à renforcer la connectivité grâce à un système de transport abordable. Ces experts évoqueront également l’amélioration de la sécurité aérienne, dans le cadre de l’objectif plus large d’intégration régionale ».

Cependant, ces consultations devraient aboutir à des réformes significatives notamment sur les taxes, les redevances et les réglementations de sécurité. Cela, pour créer un secteur du transport aérien plus abordable et compétitif.

Le communiqué indique que « cette initiative fait suite aux directives des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, émises lors de leur 65e session ordinaire en juillet 2024. Quand les ministres de l’aviation, accompagnés de leurs directeurs généraux de l’aviation civile et de la Commission de la CEDEAO, ont été chargés de prendre des mesures rapides et coordonnées pour contrer l’augmentation des coûts du transport aérien dans la région, considérés parmi les plus élevés du continent et du monde. »

Selon le Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) du Togo, le Lieutenant-Colonel Idrissou Ahabou Abdou, « ce rassemblement prestigieux (à Lomé) de hauts responsables du secteur de l’aviation constitue une plateforme idéale pour aborder les questions de croissance du trafic aérien, des droits des passagers et du renforcement de la sécurité autour de nos aéroports et aérodromes, éléments cruciaux pour l’avenir de notre secteur aérien. Par des efforts harmonisés et coordonnés, nous pouvons faire du transport aérien un moteur essentiel de développement économique et social en Afrique de l’Ouest. »

A son tour, le Représentant la Commission de la CEDEAO, le Directeur des Transports, M. Chris Appiah, estime que « la structure actuelle des coûts du transport aérien dans notre région est insoutenable et limite notre capacité à atteindre une intégration plus profonde, car nos citoyens ne peuvent se permettre d’utiliser le transport aérien. Cette réunion permet de proposer des solutions concrètes qui réduiront les coûts élevés des voyages aériens tout en renforçant la sécurité de notre espace aérien. Ces réformes sont vitales pour le progrès et la compétitivité de l’Afrique de l’Ouest. »

Le Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile du Nigéria (NCAA), le Capitaine Musa Nuhu, encourage les experts à collaborer sur des plans de mise en œuvre. Car, « Nous devons travailler ensemble pour assurer une mise en œuvre efficace de ces réglementations, pour la sécurité et le progrès de notre région. »