L’accord de partenariat économique intérimaire (APEi) entre la Côte d’Ivoire et l’Union européenne (UE) est un accord de commerce et de développement. Il est entré en vigueur depuis le 3 septembre 2016. L’APEi garantit un accès en franchise de droits et quantités illimitées aux produits d’origine ivoirienne qui sont exportées sur le marché européen. En contrepartie, l’accès des produits de l’UE au marché ivoirien se fait de manière progressive et avec des exclusions importantes.

Selon Golé Bi Golé Guillaume, le directeur des politiques macroéconomiques: le secteur privé peut sortir compétitif s’il se met à bien travailler sur cet accord.

Il va favoriser la concurrence des produits ivoiriens aux produits européens. Pour y arriver, la Côte d’ivoire doit disposer d’un secteur privé dynamique. Dans ce sens, l’Union européenne va lui apporter son soutien dans des domaines liés à la mise en place de l’APEi à travers le 11 ème Fonds européen de développement (FED). Il s’agit des projets du PACIR 1 et 2 et du projet d’appui à la mise en œuvre de l’accord de partenariat économique intérimaire (PAPE).

Ayant pour objectif de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des administrations, le PAPE va permettre à la Côte d’Ivoire de tirer profit dans le processus de son développement économique et du bien-être social des citoyens.

Matar LY