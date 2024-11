« Nous comptons sur son renforcement pour cette session », a déclaré le ministre l’environnement Daouda Ngom, appelant à un financement climatique adéquat et accessible, particulièrement destiné à l’adaptation et à la compensation des pertes et dommages liés au changement climatique.

Le Fonds spécial, adopté lors de la COP28 à Dubaï, vise à répondre aux pertes et dommages irréversibles subis par les pays en développement, qui sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Ce fonds, qui s’élève actuellement à environ 712 millions de dollars de promesses, a été salué comme une lueur d’espoir pour de nombreux pays durement frappés par des événements climatiques extrêmes.

« Les pays en développement doivent être soutenus pour garantir une transition juste, équitable et résiliente. Cela inclut une rémunération adéquate pour les transactions carbone des pays à faible revenu, via la fixation d’un prix plancher pour le carbone. Cet accompagnement permettra aux pays à faibles capacités d’adaptation de rester dans le concert des nations », a-t-il précisé trouvant que « cette aide est cruciale pour l’engagement global en faveur de la neutralité carbone d’ici 2050, et constitue un catalyseur pour stimuler l’action collective face aux défis du changement climatique. Il faut des financements simples, rapides et accessibles pour soutenir la mise en œuvre des Contributions Déterminées au niveau national (CDN) et des Plans nationaux d’adaptation (PNA). Les financements doivent être simples et rapides pour soutenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les pertes et dommages climatiques », a-t-il développé.

D’ailleurs le ministre Ngom a cité l’exemple du Sénégal, qui a mobilisé plus de 30 milliards de francs CFA via son budget pour limiter les pertes causées par les inondations et accompagner les sinistrés. Le pays, dont les côtes s’étendent sur 718 km, a également dû faire face à des pertes importantes en termes d’habitats et d’infrastructures à cause du changement climatique.