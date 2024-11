Ce financement est certes une avancée par rapport aux discussions précédentes. Mais, il est jugé largement insuffisant par les délégués des pays en développement pour répondre à leurs besoins croissants.

Ils plaidaient pour un financement annuel de 1 300 milliards de dollars, dont la moitié sous forme d’argent public, afin de financer leur transition énergétique et de s’adapter aux effets du changement climatique. En revanche, les pays développés, notamment l’Union européenne, l’Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la Norvège, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Suisse, ont proposé un montant de 250 milliards de dollars par an jusqu’en 2035. Ce montant inclut à la fois des financements publics et privés.

Lidy Nacpil, militante philippine, a dénoncé ce montant comme étant « insultant. L’inflation ferait que les 250 milliards de dollars proposés en 2025 auraient une valeur bien inférieure aux 100 milliards de dollars promis lors de la COP15 en 2009. Quand il était clairement convenu que le financement venait des pays développés pour les pays en développement, et cette fois, ils évoquent des sources d’argent diverses, ce qui est encore pire. Les gouvernements doivent rejeter cette proposition et revenir avec quelque chose de plus réaliste. »

Sena Alouka, négociateur du Togo, a également critiqué sévèrement la proposition. « C’est une blague ? Vous êtes sérieux ? Nous estimons que cette offre est inacceptable et manque de considération », s’exclame-t-il en regrettant « les risques d’une érosion de la confiance au sein des négociations de la COP29 et la possibilité de quitter la conférence sans accord, un scénario qu’il espère éviter mais qu’il juge possible si la situation n’évolue pas. »

Selon Ali Mohamed, négociateur kényan, « la proposition faite par les pays développés est totalement inacceptable et inadaptée pour mettre en œuvre l’accord de Paris

Les délégués des pays en développement refuseraient de signer l’accord plutôt que d’accepter « un mauvais compromis. » Les négociations risqueraient d’être vouées à l’échec même si une issue positive demeure possible.