L’Égypte est l’hôte de la COP27 et de la Journée des finances qui auront lieu en novembre 2022. Avant ces évènements, une réunion de haut niveau des ministres africains dotés de mandats connexes devrait avoir lieu au préalable pour présenter une position africaine articulée et forte. La réunion des ministres prévue du 7 au 9 septembre 2022, en Égypte, est organisée par le Gouvernement de la République arabe d’Égypte avec le soutien de la Commission économique pour l’Afrique. Les principaux partenaires internationaux et régionaux seront invités à participer à la discussion et à contribuer à l’élaboration de messages clés à transmettre à la COP27.

Les pays africains ont appelé à la mise en place de financements visant à accélérer une transition verte – et tandis que les partenaires de développement doivent intensifier leurs efforts en augmentant les finances publiques, la conférence discutera également de la manière de mettre en place des moyens pour mieux canaliser les financements privés vers la résilience climatique sur le continent et de réduire les risques d’investissements à travers les contributions des banques multilatérales de développement.

L’objectif principal de la réunion des ministres est d’amplifier et de faire entendre la voix de l’Afrique ainsi que de renforcer la coordination entre les pays africains en vue de la COP27 et de la Journée des finances qui sera organisée parallèlement à la COP27, et ce dans le but d’encourager les échanges et la coopération intra-africains pour accélérer la transformation vers une économie verte et bleue et/ou en présentant des projets transfrontaliers verts et bleus réussis et potentiels.

La réunion renforcera également la cohérence des positions africaines en matière de financement climatique avec les besoins et hiérarchisera les actions pouvant être menées par les pays africains avec un soutien ciblé pour augmenter le financement climatique disponible pour la mise en œuvre.

« Nous voulons montrer que les pays africains contribuent systématiquement à la lutte contre le changement climatique. Nous savons tous à quel point l’Afrique est vulnérable au changement climatique, mais nous sommes également déterminés à remettre à zéro nos modèles économiques fondés sur la résilience climatique. Pour cela, nous avons besoin de mécanismes de marché transparents et équitables. Cette réunion présentera les initiatives africaines qui contribuent à la mise en œuvre de l’Accord de Paris et l’urgence de mobiliser des ressources supplémentaires. En particulier, elle fournira une plate-forme pour les initiatives qui peuvent être étendues en fonction de l’impact positif dérivé au niveau communautaire », a déclaré Vera Songwe, Secrétaire générale adjointe de l’ONU et Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique.

La réunion est l’occasion d’aborder les défis spécifiques du continent, son potentiel, ses besoins de financement et ses instruments innovants pour son développement. Les ministres africains discuteront des besoins, des ambitions et des défis de l’Afrique en matière de financement climatique, qui est primordial pour faire face aux défis qui prévalent dans l’environnement mondial. L’Égypte a déjà exploré de nombreuses initiatives de financement innovantes – nous devons nous assurer que nous pouvons fournir un cadre permettant d’investir des ressources nouvelles et supplémentaires dans la résilience climatique à partir de sources publiques et privées », a déclaré Mohamed Maait, Ministre des finances de l’Égypte.

« La deuxième édition du Forum de coopération internationale de l’Égypte (Égypte – ICF) présente cette année une occasion idéale pour les ministres africains des finances et de l’environnement d’engager un dialogue constructif avec la communauté internationale et le secteur privé sur la route de la COP 27. L’évènement de trois jours se terminera par un communiqué illustrant les ambitions et les demandes de l’Afrique d’explorer des solutions innovantes pour un accès équitable au financement et à la technologie à l’appui du programme climatique et de développement en favorisant des partenariats efficaces et inclusifs », a déclaré Rania Al-Mashat, Ministre égyptienne de la coopération internationale, Égypte

Les négociateurs africains ont noté que l’Afrique a besoin de toute évidence d’un financement plus important et plus prévisible pour le programme de développement durable, pour s’attaquer aux problèmes récurrents de la dette et renforcer la résilience aux chocs tels que ceux dus à la COVID et à la guerre en Europe.

Les questions clés qui seront discutées par les ministres sont les besoins financiers de l’Afrique pour l’action climatique et le déficit financier auquel l’Afrique est confrontée dans la lutte contre le changement climatique ; promouvoir l’appropriation nationale des Contributions DN ; les initiatives proposées concernant l’adaptation et l’atténuation des changements climatiques ; en plus de la transition énergétique juste et des infrastructures durables, entre autres.

La réunion des ministres soulignera la voix cohérente des dirigeants africains pour un plus grand soutien international en faveur d’une relance verte et résiliente en Afrique ; cristalliser les positions communes africaines et les messages clés sur le financement climatique, y compris les financements innovants et la nécessité de catalyser les investissements du secteur privé. La réunion explorera également des actions concrètes pour une transition durable de l’Afrique vers un avenir net zéro et positif pour la nature qui ne compromet pas les objectifs de développement du continent.

Les résultats attendus de la réunion comprennent une meilleure coordination des initiatives africaines pour intensifier et accélérer la mise en œuvre ; renforcement de la planification et de la mise en œuvre conjointes par le biais de la stratégie de l’Union africaine sur le changement climatique.

La COP27 réunira les gouvernements pour accélérer les efforts mondiaux pour faire face à la crise climatique.