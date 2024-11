Les deux dirigeants visent « à doubler le volume des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Türkiye, passant de 500 millions à 1 milliard de dollars dans les prochaines années. »

Cet accord, selon un communiqué « marque une étape clé dans la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, de l’enseignement supérieur et de la défense. »

Le ministre sénégalais de l’Agriculture Mabouba Diagne et son homologue Turc, à l’occasion de cette visite officielle du président Bassirou Diomaye à Ankara, ont signé des mémorandums d’entente couvrant des domaines prioritaires comme la mécanisation agricole, l’énergie et les hydrocarbures, l’urbanisme et l’éducation, illustrant la volonté des deux pays d’élargir et d’intensifier leur partenariat.