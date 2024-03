Dans son intervention au Forum régional des donateurs du PNUD qui s’est tenu le 15 mars 2024 à Addis-Abeba, sur le thème : « Travailler ensemble pour libérer les opportunités de paix, de résilience et de croissance verte inclusive en Afrique », Mme Damtien Larbli Tchintchibidja a également insisté sur la valeur de l’approche régionale pour l’amélioration de la gouvernance et la promotion du développement durable

« La CEDEAO se trouve à un tournant, offrant à la région l’occasion unique d’un renouveau, qui appelle à une nouvelle approche de la coopération régionale qui combine les efforts et les partenariats en vue d’un changement positif », a-t-elle ajouté, dans un communiqué.

Les récents développements intervenus dans le monde, notamment l’émergence de la multipolarité et ses effets sur le régionalisme, ainsi que les questions relatives au potentiel de paix, de stabilité et de développement à long terme, en particulier dans la région de l’Afrique de l’Ouest, qui a été fortement touchée par des changements géopolitiques et géostratégiques.

Elle a félicité le PNUD pour la transformation accomplie sur le continent africain en général et dans l’espace CEDEAO en particulier.

Le Forum régional, auquel ont participé les représentants et les experts des principaux partenaires basés à Addis-Abeba, a servi de cadre à des échanges constructifs dans la zone géopolitique de l’Afrique, afin d’identifier les domaines d’intervention et les priorités devant aider à améliorer les partenariats et à obtenir sur le continent, de meilleurs résultats en matière de développement.

Les discussions du Forum régional ont porté sur des questions prioritaires, notamment une attention particulière à accorder à l’alerte précoce, la prévention, la stabilité, les transitions, la sécurité et le développement humain, la croissance économique, l’autonomisation des jeunes, ainsi qu’aux communications stratégiques, au renforcement des capacités, au partenariat et à la coordination, outre l’utilisation de la plate-forme de la Communauté économique interrégionale dirigée par la Commission de la CEDEAO pour mener des discussions mieux coordonnées avec les autres CER ( Communautés économiques régionales).