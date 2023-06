En effet, dans le cadre de l’exécution de ses missions, l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) apporte un soutien aux PME/PMI. Elle est le bras opérationnel de l’Etat pour la promotion de la PME par la densification du tissu industriel et le renforcement de la compétitivité des entreprises.

Bridge Bank Sénégal quant à elle a lancé ses opérations au Sénégal en Janvier 2022, avec pour mission principale, d’accompagner les PME/PMI en leur fournissant le Conseil, les Financements sur mesure indispensables à leur Développement et cela, en leur garantissant une meilleure qualité de services.

A travers ce Partenariat, Bridge Bank Sénégal et ADEPME dont les missions s’emboîtent parfaitement, comptent ainsi accélérer l’accompagnement en Conseil et au Financement aux PME/PMI sénégalaises, tout en veillant au suivi post financement critique pour garantir le développement pérenne des PME/PMI.

Les PME éligibles à l’accompagnement pourront également bénéficier des lignes de garanties AGF mises à disposition à travers le partenariat que la Bridge Bank Group Côte d’Ivoire a noué avec ces Institutions.

Bridge Bank Group Cote d’ivoire et sa Succursale (www.bridgebankgroup.com) BBG CI a démarré ses activités en cote d’Ivoire en 2006 en tant banque axée sur les PME et a ensuite élargi son champ d’action aux grandes entreprises locales des secteurs privé et public, aux institutions financières et à la classe moyenne et supérieures dans le domaine des services bancaires aux consommations.

Le groupe Bridge Group offre, outre les produits et service bancaires au travers des banques en Côte d’ivoire et au Sénégal, des produits de courtage et de financements structurés (Bridge Securities), de Gestion d’Actifs (Bridge Asset Management) et de financement et de la meso-finance (Bridge Micro-Finance).