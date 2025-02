Cette contribution propose des pistes de solutions basées sur des pratiques de benchmarking réussies dans d’autres pays, permettant ainsi de rester sur une trajectoire de croissance pro-pauvre, retrouver la confiance des bailleurs de fonds et des PPT à travers une diplomatie économique et financière en adéquation avec l’approche économie endogène du PROJET, d’atténuer le risque pays du côté des agences de notation et d’éviter une dégradation des conditions de vie des Sénégalais.

Contexte économique et analyse des dépenses publiques au Sénégal

Le Sénégal, malgré ses efforts de développement économique, est actuellement dans une zone de turbulence. Selon les dernières données économiques, la hausse des charges publiques dépasse les revenus, créant ainsi un déséquilibre budgétaire. Il est donc essentiel de rationaliser les dépenses sans renoncer aux investissements stimulants qui soutiennent l’économie et le bien-être social.

Le défi de la rationalisation sans austérité

La rationalisation des dépenses publiques doit se faire à partir de l’analyse des priorités et du rendement des investissements. Les mesures d’austérité, souvent perçues comme une solution, risquent de réduire l’accès aux services essentiels tels que la santé, l’éducation, et les infrastructures. Ainsi, les efforts doivent se concentrer sur :

1 – Identification des dépenses non-essentielles : Un audit rigoureux des dépenses publiques pour éliminer les coûts superflus et réorienter les ressources vers des secteurs stratégiques comme l’éducation et la santé.

Optimisation des projets d’Investissement: Prioriser les projets qui ont un impact direct sur les populations vulnérables, assurant ainsi une croissance inclusive.

III. Benchmarking : Leçons à tirer d’autres pays

Plusieurs pays ont traversé des crises similaires et ont réussi à en sortir par des approches innovantes:

L’Irlande : La réforme budgétaire

Après la crise de 2008, l’Irlande a adopté des mesures de rationalisation des dépenses tout en garantissant un soutien aux ménages à faible revenu. Des coupures ciblées sur les subventions non essentielles ont été effectuées, suivies d’investissements immédiats dans des programmes sociaux.

Le Chili : La réforme des retraites

Face à des défis budgétaires, le Chili a réformé son système de retraite en introduisant un modèle de capitalisation, ce qui a permis de rediriger les fonds vers des initiatives de lutte contre la pauvreté tout en assurant la pérennité des finances publiques.

Le Portugal : Le retour à L’orthodoxie budgétaire

Le Portugal a mis en place une série de mesures de redressement économique sans recourir à l’austérité drastique. Cela a inclu des réformes dans le secteur public, la rationalisation des dépenses de santé et une meilleure allocation des ressources publiques.

Propositions et Stratégies pour le Sénégal**

Sur la base des succès observés dans ces pays, plusieurs pistes peuvent être envisagées pour le Sénégal :

Renforcement de la Gouvernance Budgétaire : Mettre en place un cadre transparent de gestion des finances publiques qui inclut des consultations régulières avec la société civile pour garantir que les priorités budgétaires correspondent aux besoins de la population.

Développement de programmes ciblés : Lancer des programmes d’assistance sociale temporaires qui ciblent les foyers les plus vulnérables pendant les périodes de crise, tout en maintenant l’investissement dans l’infrastructure et l’éducation.

Encouragement des Partenariats Public-Privé (PPP) : Encourager les investissements privés dans des secteurs clés pour délester les finances publiques.

Innovation et Numérisation des Services Publics : Investir dans des technologies numériques pour améliorer l’efficacité des services publics, réduire le gaspillage et garantir un meilleur suivi des dépenses.

En conclusion

Le Sénégal est à un tournant critique où il doit choisir la voie de la rationalisation des dépenses publiques sans compromettre le soutien nécessaire à sa population vulnérable. En apprenant des expériences d’autres nations et en mettant en œuvre des mesures d’optimisation ciblées, le pays peut non seulement surmonter les défis actuels, mais aussi établir une base solide pour une croissance inclusive et durable.

Par Dr. Seydina Oumar Seye.