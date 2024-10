Historique de la Falsification des Chiffres

Dans de nombreux pays, des gouvernements ont été tentés de falsifier les chiffres économiques pour masquer des détournements de fonds et des actes de corruption. Des exemples tels que le Zimbabwe, dont les dirigeants ont manipulé les statistiques économiques pour dissimuler l’hyperinflation, et le Venezuela, où des rapports exagérés ont caché l’ampleur de la crise économique, illustrent les dangers de cette pratique. Dans ces cas, les conséquences ont été désastreuses, tant sur le plan financier que sur la confiance des investisseurs.

Pour le Sénégal, le fait que des chiffres erronés puissent avoir été présentés par les précédentes administrations soulève des inquiétudes. Les camarades de l’ancien régime ayant peut-être gonflé les bilans pour masquer des dysfonctionnements fiscaux ou des détournements de fonds laissent un héritage délétère. Ce contexte met en exergue l’importance d’un audit complet et rigoureux des comptes publics pour restaurer la confiance.

Nécessité d’un État des Lieux

La tâche de la nouvelle administration ne se limite pas à célébrer une victoire électorale, mais inclut la mise en œuvre d’une stratégie claire pour évaluer l’état réel des finances publiques. Un audit approfondi permettra non seulement d’identifier les éventuelles malversations, mais aussi d’offrir une transparence essentielle aux partenaires techniques et financiers comme le FMI, la Banque Mondiale et la BAD.

En fournissant un état des lieux précis, le gouvernement pourra :

1. Rassurer les investisseurs : En prouvant que les pratiques d’opaque gestion financière appartiennent au passé, le Sénégal pourra attirer de nouveaux investissements.

2. Récupérer les fonds détournés : Identifier les mécanismes de fraude permettra de récupérer des sommes cruciales pour le développement du pays.

3. Établir un cadre de gestion transparence : La mise en place de mécanismes auditables et transparents sera crucial pour le développement d’une culture de responsabilité.

Confiance et Climat des Affaires

La confiance du public et des investisseurs dans les institutions financières du Sénégal dépendra de leur capacité à rectifier le tir et à mettre en œuvre des réformes structurelles. En faisant preuve de détermination dans la lutte contre la corruption et en adoptant des pratiques transparentes, le duo Faye-Sonko pourra non seulement revitaliser le climat des affaires, mais aussi rétablir la dignité et l’honneur de la nation.

En somme, le nouveau régime a l’opportunité de se démarquer et de prouver que le Sénégal peut devenir un modèle de bonne gouvernance en Afrique. Un état des lieux minutieux des finances publiques, accompagnée d’une volonté politique forte de transparence, est la première étape cruciale pour reconstruire la confiance et garantir un avenir prospère au Sénégal.

Par Dr. Seydina Oumar Seye