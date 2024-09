Le chef de l’État et une forte délégation sont arrivés dans la journée du lundi 2 septembre à Beijing, en Chine, pour une visite d’État et pour participer à la neuvième édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC), qui a démarré ce 4 septembre 2024 et se poursuivra jusqu’au 6. Le Ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane SARR, aux côtés de Madame le Ministre Yacine Fall, a co-présidé avec leurs homologues chinois la neuvième conférence ministérielle du Forum sur la Coopération Chine-Afrique.

Abdourahmane Sarr ministre de l’économie, du plan et de la coopération est revenu sur cette activité