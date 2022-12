Cette initiative entre dans le cadre de la responsabilité sociétale du groupe UBA. Le Concours National de Dissertation fait partie du programme de la Fondation UBA intitulé « L’Afrique qui lit ». Il a pour but de tester les capacités rédactionnelles des élèves du secondaire, en les soumettant à une épreuve de dissertation sur des sujets d’actualité.

Pour cette 9ème édition, les élèves sont appelés à disserter sur la thématique « Dans un monde dévasté par toutes sortes de crises, le sport et la culture sont les moyens les plus efficaces pour apaiser les cœurs et les esprits. Partagez-vous ce point de vue ? ».

Les inscriptions sont reçues sur une période de six semaines dans les pays organisateurs et des professeurs sont engagés évaluer soigneusement et sélectionner les 12 meilleures copies de toutes les candidatures reçues. Les 12 finalistes sont ensuite invités à la dernière étape du concours dans les locaux de la banque où ils seront évalués sur une dissertation sous surveillance.

Chacun des 12 finalistes recevra un diplôme et un ordinateur portable. De même les deux écoles avec le taux de participation d’élèves le plus élevé, seront primées à hauteur de 1 000 000 FCFA chacune.

Le secrétaire général de UBA, Ibou Samb a rendu un vibrant hommage aux lauréats qui avaient été promus l’année dernière et à leurs prédécesseurs également avant d’inviter l’ensemble des élèves du Sénégal, qu’ils soient du secteur privé ou public à venir participer massivement à cette neuvième édition.

« Il ‘agit d’un appel qui est lancé à l’ensemble des élèves de la classe de seconde, première et terminale », a-t-il indiqué.

Le ministère de l’éducation nationale représenté par Anna Sow a encouragé et félicité la Fondation UBA, surtout pour la qualité de l’organisation de ce concours. « Depuis plusieurs années, nous l’avons suivi, apprécié et nous comptons vous accompagner encore parce que vous travaillez pour nous à promouvoir l’excellence et à entretenir la saine émulation en milieu scolaire »,a-t-elle dit.

Depuis le lancement du Concours National de Dissertation en 2013, 87 lauréats ont été récompensés, 24 bourses octroyées et plus de 15.000 candidatures reçues.

Tamaltan Inès Sikngaye