Le club OHADA de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a lancé samedi un concours de joutes oratoires dont le thème est « Exploitation des hydrocarbures et développement socio-économique du Sénégal : un fardeau déguisé ? ». L’événement, organisé en partenariat avec l’Agence américaine pour le développement international (USAID), vise à sensibiliser et impliquer les étudiants, les universitaires, les jeunes et les femmes dans les questions cruciales de gouvernance des ressources naturelles du pays.

« L’accès à l’information, aux données, à un savoir pertinent dans le secteur extractif est très important pour que les populations les étudiants surtout puissent faire le suivi des obligations légales et contractuelles des entreprises mais aussi pour prendre part à la gouvernance vertueuse de tout ce qui est mine, pétrole et gaz exploités au Sénégal », a déclaré Mamadou Yéro Baldé, chef du projet USAID/TRACES « Seytou Momel ».

Le professeur Saliou Diouf, vice-recteur de l’UGB, a magnifié cette initiative, soulignant que l’USAID accompagne la deuxième université publique du Sénégal depuis plusieurs années. La cérémonie a été également l’occasion pour l’UGB et le projet USAID/TRACES de nouer une convention de partenariat.

Des personnalités telles que Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, et Papa Fara Diallo, président de la section sénégalaise de la coalition « Publiez ce que vous payez », ont pris part à l’événement.

Cette compétition, qui se poursuivra jusqu’au mois de juillet selon les organisateurs, a débuté avec un match opposant l’Unité de formation et de recherche Lettres et sciences humaines (UFR LSH) à l’équipe de l’UFR CRAC.