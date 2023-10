Selon un communiqué, cette élection s’est tenue le 15 octobre dernier en marge des Assemblées annuelles 2023 de la Banque mondiale et du Fonds monétaire internationale à Marrakech (Maroc).

La Boad et la Bancoldex prennent le relai de l’Agence française de développement (AFD), qui après trois mandats consécutifs, va accueillir le Secrétariat permanent de l’IFDC à Paris, France.

Le club bénéficiera de la complémentarité des mandats, des positionnements géographiques, des structures d’actionnariat des deux institutions et de leur forte volonté d’aligner les Banques publiques de développement (Bpd) sur l’agenda 2030 afin de renforcer leurs capacités de développement des projets financièrement durables, selon le communiqué.

Qui ajoute que depuis 2011, l’IFDC a réalisé une cartographie périodique des contributions des institutions membre à la finance verte. En 2022, ses membres ont déclaré un montant record de 288 milliards de dollars Us d’engagement totaux en matière de finance verte, soit une augmentation de 29% par rapport en 2021.

« Le développement durable et la lutte contre le changement climatique ne peuvent se faire que par les acteurs financiers que nous sommes. Notre mission est de nous appuyer sur les réalisations de l’IDFC et les engagements de ses membres pour soutenir davantage les cadres économiques des pays avec lesquels nous sommes engagés, tout en réduisant les inégalités et en promouvant la durabilité environnementale », a déclaré Serge Ekué, président de la BOAD.

Son homologue colombien Javier Díaz Fajardo de la Bancoldex estime que cette co-présidence aidera à relever les défis de l’heure. « Nous pensons que le fait de partager des défis, des ambitions et des objectifs communs nous permet d’aborder des problèmes mondiaux avec des solutions locales dans une perspective de banque de développement. En apportant de nouvelles perspectives à la co-présidence de l’IDFC, nous la rendrons plus pertinente pour les générations futures et pour le respect des engagements internationaux en matière de développement. »

Au total, leurs engagements en matière de financement vert ont dépassé 1500 milliards de dollars Us, depuis la signature de l’accord de Paris en 2015.

L’IDFC, créé en 2011, est le principal groupe de 26 banques de développement nationales et régionales du monde entier, dont la majorité est active sur les marchés émergents. L’IDFC est le plus grand fournisseur de financement public pour le développement et le climat au niveau mondial, avec 4 milliards de dollars d’actifs combinés et des engagements annuels de plus de 800 milliards de dollars, dont 190 milliards de dollars de financement pour le climat. Les membres de l’IDFC ont la fonction unique de soutenir les politiques nationales tout en transférant les priorités internationales dans leurs propres circonscriptions.