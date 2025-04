Le montant de 150 milliards FCFA, correspondant à l’objectif initial de l’Emprunt Obligataire par Appel Public à l’Épargne lancé par l’État du Sénégal, a été dépassé ce vendredi 11 avril 2025, selon la société de gestion et d’intermédiation INVICTUS Capital & Finance, arrangeur principal de l’opération.

Lancé le 27 mars dernier par la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) pour financer les investissements prévus dans le budget 2025, cet emprunt avait pour date de clôture initiale le 18 avril 2025. Cependant, face à une forte adhésion des investisseurs, la souscription a atteint et dépassé le montant recherché avant l’échéance prévue.

Cette opération constitue la première phase d’un programme élargi de mobilisation des ressources publiques. Deux autres levées sont prévues chaque trimestre, pour un objectif annuel global estimé à 6.000 milliards de FCFA, conformément aux orientations stratégiques des autorités financières nationales.

Dernière-née des Société de Gestion et d’intermédiation (SGI) au Sénégal, Invictus Capital & Finance a réussi à se faire rapidement une place. Créée en 2019, elle est devenue la deuxième Sgi du pays en termes de conservation et la 4ème Sgi de l’Umoa en termes de volumes de transactions au terme de l’année 2023.

Invictus Capital & Finance a pour objet d’accompagner les entreprises, les gouvernements, les collectivités, les institutions financières et les particuliers à travers des services financiers adaptés. Elle offre des services de gestion et d’intermédiation dans les opérations financières et dans divers secteurs et intervient aussi bien sur les opérations du marché financier que sur les opérations hors marché.