Selon Fodé Fall secrétaire général du METE, qui a pris part à la cérémonie inaugurale de la première édition du forum national sur la promotion de l’innovation dans les technologies propres, le projet « Clean Tech Sénégal » a pour objectif de « promouvoir et accompagner nos entreprises, en particulier les PME et les startups, dans l’adoption de solutions innovantes pour faire face aux défis climatiques.

Les technologies à soutenir dans le cadre de ce projet doivent correspondre aux réalités locales.

Le projet vise spécifiquement à encourager l’innovation technologique à faible empreinte écologique dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie renouvelable, la gestion des déchets, l’agriculture durable et la gestion des ressources en eau.

Doté d’un budget de 1,8 milliard de francs CFA, ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme mondial d’innovation dans les technologies propres, mis en place par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) dans 17 pays, dont le Sénégal, pour encourager le développement de solutions de technologies propres.

« Les technologies propres ont connu une croissance fulgurante ces vingt dernières années, avec un volume de marché estimé à 1 500 milliards de dollars US en 2020, pouvant atteindre 9 500 milliards de dollars US d’ici 2030, selon les résultats du rapport 2023 sur la technologie et l’innovation publié par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. », a noté M Fall.