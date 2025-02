« Nous devons nous engager en faveur d’un système de gouvernance mondiale plus inclusif et plus équitable», a-t-il dit dans son discours lors de la première réunion des ministres des affaires étrangères du G20 tenue jeudi 20 et vendredi 21 février à Johannesburg, (Afrique du Sud).

Le monde connaît aujourd’hui de « profonds » bouleversements géopolitiques marqués par une escalade des conflits, des incertitudes économiques et un déficit de confiance croissant dans le multilatéralisme, a-t-il rappelé dans son intervention lors d’une session axée sur « la situation géopolitique mondiale » ayant pour thème « Solidarité, égalité, durabilité ».

M Claver Gatete estime que la « réponse doit être audacieuse » pour faire face à ces défis mondiaux sans précèdent.

A cet effet, il a énuméré des pistes de solutions, proposant ainsi une reformulation de l’architecture du financement mondial.

Selon lui, une telle mesure, devra permettre de « garantir à l’Afrique un accès équitable au financement du développement, aux mécanismes d’allègement de la dette et aux solutions innovantes en matière de financement du climat ».

« Le surendettement souverain reste une menace existentielle, 20 pays africains étant en situation de surendettement ou risquant de l’être en raison d’obligations d’endettement dépassant les 1 100 milliards de dollars », a-t-il rappelé, soulignant que « l’échec du cadre commun du G20 pour la résolution de la dette souligne l’urgence d’une réforme systémique ».

Le Secrétaire exécutif de la CEA a ensuite plaidé pour le renforcement des investissements dans les chaînes de valeur régionales, invitant les dirigeants africains à tirer parti de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) pour renforcer la résilience économique et faciliter une industrialisation inclusive.

Enfin, Il a appelé à défendre les principes de paix et de sécurité par des engagements diplomatiques proactifs, la prévention des conflits et des efforts de stabilisation régionale.

Affirmant que l’Afrique est prête à être « un partenaire constructif pour construire un monde plus stable, plus prospère et plus inclusif », Claver Gatete reste convaincu que la présidence sud-africaine du G20 offre une opportunité « cruciale » de faire avancer des « solutions concrètes » pour façonner l’avenir de millions de personnes.

On rappelle que l’Afrique du Sud a endossé la présidence du G20 en décembre 2024, devenant ainsi le premier pays africain à accéder à cette station.

L’Afrique n’est pas à l’origine des crises mondiales (changement climatique, fardeau de la dette et volatilité des marchés des produits de base, etc), a soutenu M Gatete, estimant que « sans une intervention décisive, la trajectoire de développement de l’Afrique sera considérablement freinée »