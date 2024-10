Cheikh Tidiane Diop, interpellé sur le sujet lors de la cérémonie de présentation du bilan à mi-mandat du syndicat des travailleurs du Trésor, verse dans la prudence et la protection de l’image de l’institution financière.

« L’histoire des chiffres maquillés, je ne peux pas trop en parler. Je peux vous garantir ce pendant que l’Administration du Trésor est une Administration républicaine qui a toujours travailler conformément à la loi et aux règlements. Et plus tard, on comprendra qui a fait quoi et qui n’as pas fait ce qu’il devait faire », a-t-il dit.

Non sans réitérer que « cette institution qui se veut citoyenne a toujours été à l’avant-garde de la satisfaction du service publique avec le respect de la loi et du règlement. »

Par ailleurs, Cheikh Tidiane Diop annonce « des réformes en internes avec une direction de contrôle plus forte, plus orientés sur la prévention et la détection du risque. Mais également avec une plus grande intégration de l’informatique. Avec la perspective de l’intelligence artificielle, il faut que le Trésor se mette en pointe pour anticiper sur ces réformes-là qui tôt ou tard pourront s’imposer à nous. »

Il faut rappeler que le Chef du Gouvernement Ousmane Sonko accusait « le régime du président Macky Sall d’avoir menti au peuple et aux partenaires en falsifiant les chiffres pour donner une image économique qui n’a rien à voir avec la réalité » Il s’est référé sur l’audit, sur la période 2019-2023, le déficit budgétaire moyen ne serait pas de 5,5 %, comme indiqué, mais de 10,4 %. Et la dette publique, prévue à 76,3 % du PIB, serait en fait de 83,7 %.