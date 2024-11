Selon Adanane Massaoud reprsentant du Directeur Général, Axian Telecom, a décidé d’unir les forces de ses opérateurs en créant une marque commune. « Yas Sénégal fait partie d’un groupe panafricain ambitieux qui partage une vision commune : digitaliser l’Afrique grâce à une technologie inclusive et impactante. Avec une présence dans plusieurs pays et plus de 40 millions de clients, Axian Telecom nous offre les ressources et les synergies nécessaires pour répondre aux défis d’un monde en constante évolution », a-t-il expliqué.

Les dirigeants promettent que « cette nouvelle force, Yas, une marque africaine qui unit le continent dans ses possibilités. s’appuiera sur le succès et l’héritage que nous avons bâtis et continuera à offrir des solutions technologiques transformatrices et inclusives à tous les Séné­galais »

Cette nouvelle marque est présentée comme « une vision audacieuse, optimiste et résolument tournée vers l’avenir. Il reflète l’énergie et l’enthousiasme de la jeunesse sénégalaise et africaine face à l’immensité des

opportunités qu’offre un monde toujours plus connecté. Yas, de ce fait, aspire à être bien plus qu’un opérateur télécom : elle se positionne comme un véritable partenaire, offrant des outils numériques innovants pour libérer le potentiel et les talents de chacun. »

Il faut rappeler que c’est la quatrième fois que l’Opérateur changement de nom. Après Sentel, il devient Tigo, puis Free avant de changer encore sa mue pour être rebaptisé Yas.