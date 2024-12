« L’ANACIM œuvre chaque jour pour renforcer la sûreté et la sécurité de l’aviation civile, je dirais un ciel transparent. Quant à l’avenir durable, il s’agit de réduire l’empreinte carbone et l’impact sur le climat dans le cadre du transport aérien, en tenant compte de l’innovation technologique, et de renouveler le personnel technique en nombre suffisant et qualifié pour maintenir les normes élevées de aviation”, dit Ndiaga Basse.