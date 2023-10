Ce forum est un événement de standard international, qui veut rassembler une forte communauté de professionnels de la gestion du patrimoine et de l’investissement, ainsi que les acteurs du marché financier régional de l’UEMOA.

Organisé par le Groupe CGF, en l’occurrence CGF Bourse et CGF Gestion, l’évènement se veut une vitrine d’expression de l’expertise et de l’expérience de plus de 25 ans de la société d’intermédiation, en matière de conseil, d’ingénierie financière, de gestion de patrimoine et d’intermédiation.

Dans son discours, Amadou Bâ a exprimé sa « profonde gratitude » envers la CGF Bourse qui lui a remis une « prestigieuse distinction », sans manquer de dédier cette distinction à la jeunesse sénégalaise et à la jeunesse africaine.

Il a remercié la Directrice générale de CGF Bourse, ainsi que toute son équipe pour le « rôle crucial » que cette société joue dans le paysage financier du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest, en facilitant le financement des entreprises, en promouvant la transparence des marchés et en encourageant les investissements.

« Votre engagement en faveur de l’excellence et de l’innovation a contribué de manière significative à l’essor économique de notre sous-région », a dit Bâ.

Il a rappelé que la première émission obligataire du Sénégal a été réalisée en 2005 par le consortium CGF Bourse et BICIBOURSE. Une émission, souligne-t-il, qui a été le début d’une série de 19 opérations ayant permis de lever plus de 1 600 milliards de francs par syndication.

« Ces opérations renforcent notre dynamisme sur le marché des titres publics par adjudication auprès de l’agence UEMOA Titres », a poursuivi Bâ, indiquant que « les titres publics permettent de dynamiser les sources de financement de l’État et apportent un renforcement de revenus aux investisseurs ».

Estimant « inestimable » la contribution de CGF Bourse à la croissance économique de la sous-région, Amadou Bâ a souligné que « c’est grâce à des partenariats publics-privés solides que nous pouvons atteindre nos objectifs de développement ».

Rappelant que le Sénégal est en train de vivre une transformation structurelle profonde de son économie, le Premier ministre sénégalais indique que les autorités du pays s’engagent à créer des incitations pour attirer des investisseurs nationaux et internationaux.

Le Directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) Edoh Kossi AMENOUNVE qui a assisté à l’ouverture du forum a présenté l’évolution des bourses mondiales, africaines et de la BRVM à l’aune des crises des 15 dernières années.

Il a saisi l’occasion pour partager avec le Premier Ministre du Sénégal sur les enjeux de développement des bourses au cours des prochaines années qui sont étroitement liés à la question du financement durable et de la technologie.

Il a aussi présenté la « BRVM du futur », qui se veut une bourse de plus en plus verte et disruptée, avec un accès des PME et des start up, des produits dérivés et matières premières.

Au menu des travaux, des échanges avec les experts autour de panels et de Keynote avec différents experts en gestion de patrimoine, des conseillers financiers et des professionnels de l’investissement pour échanger autour des dernières tendances du marché, des nouvelles règlementations, des opportunités d’investissement…