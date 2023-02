Dans un contexte de marché dynamique, et tout en poursuivant la logique de la vision panafricaine de son Fondateur Feu Gabriel Fal, CGF Bourse annonce l’arrivée d’un nouvel actionnaire, la société d’investissement LBOF Securities International.

LBOF Securities International est contrôlée par LBO France Gestion, une société de capital-investissement fondée en 1985, qui au fil des années est devenue une plateforme d’investissement multi-spécialiste développant ses activités notamment en France et en Italie et plus récemment en Afrique en collaboration avec des partenaires africains du monde de la Finance et de l’Investissement.

Ce partenariat s’inscrit dans la vision de la famille de feu Gabriel Fal, qui entend poursuivre l’ambition du Fondateur et renforcer la position de leader de la SGI dans la zone UEMOA.

L’arrivée d’un acteur institutionnel international constitue un levier d’accélération avec de nouvelles perspectives de croissance et l’ouverture à de nouveaux marchés sur le continent et à l’international. Ce partenariat vient renforcer l’expertise des équipes de CGF Bourse et CGF Gestion dirigée respectivement par Marie Odile Séne Kantoussan et Kalidou Diallo, et présidée par Mme Eveline Tall.

La société CGF Bourse a, depuis sa création, confirmé son leadership sur le marché financier de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine. Fondée en 1998 par Feu Gabriel Fal, elle est reconnue meilleure Société de Gestion et d’Intermédiation de l’espace UEMOA lors des premières BRVM Awards de 2020 en termes de valeur des transactions sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et a été distinguée en 2021 dans la catégorie acteur du marché financier régional à l’occasion des 25 ans de la BRVM. CGF Bourse est également la seule SGI de l’UEMOA à être notée 5 étoiles, en qualité de gestion par l’agence de notation GCR WA Ratings (ex WARA). Elle est également certifiée ISO 9001.

« L’entrée au capital d’un acteur institutionnel de référence est d’une part conforme à la volonté initiale de feu Gabriel Fal mais aussi un gage de confiance pour nos partenaires et nos bailleurs. Avec ce nouveau tour de table et cette gouvernance renforcée, nous consolidons notre position d’acteur majeur de l’intermédiation boursière et financière en Afrique de l’Ouest tout en étant confiant par rapport à nos objectifs de croissance sur les prochaines années », a déclaré Mme Eveline Tall, Présidente du Conseil d’Administration de CGF Bourse.

CGF Bourse est une Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF-UMOA), pour les métiers liés aux marchés financiers et aux opérations sur le capital des entreprises. Première SGI certifiée ISO 9001, la société a été créée en 1998 sous forme d’une société anonyme dont le capital a été porté à 1,5 milliard de FCFA. CGF Bourse constitue le lien entre le marché des capitaux et ses clients, dans le but de trouver des solutions adéquates à leur besoin de financement et/ou d’investissement.

CGF Gestion est une des Sociétés de Gestion d’OPCVM (SGO) leader du marché financier de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF-UMOA). Société anonyme au capital de 500 millions FCFA, elle est la première société de gestion d’OPCVM (SGO) certifiée ISO 9001 sur le marché financier de l’UMOA​. CGF Gestion gère plus de 21 Fonds Communs de Placement (FCP) pour un actif sous gestion de plus 100 milliards FCFA.